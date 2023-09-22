Названо количество безработных в Карелии

Дефицит специалистов может застопорить экономическое развитие республики 22 сентября на заседании правительства Карелии было отмечено, что дефицит специалистов, особенно в промышленности, может стать сдерживающим фактором экономического развития.
Дефицит специалистов может застопорить экономическое развитие республики 22 сентября на заседании правительства Карелии было отмечено, что дефицит специалистов, особенно в промышленности, может стать сдерживающим фактором экономического развития.
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