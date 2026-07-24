Конгрессвумен Луна заявила о планах законодателей США посетить Россию

Делегация американских законодателей планирует посетить Россию осенью или зимой текущего года. Об этом 23 июля сообщила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
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