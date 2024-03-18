Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это пор...

Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это портят игры и пытаются отменить людей”Американский миллиардер Илон Маск, который ранее поддержал игроков в борьбе против Sweet Baby Inc, сказав что он ждет GamerGate 2, продолжает высказывать свою точку зрения касательно данной “консультативной” компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)