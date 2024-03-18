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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это пор...

Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это пор...

Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это портят игры и пытаются отменить людей”Американский миллиардер Илон Маск, который ранее поддержал игроков в борьбе против Sweet Baby Inc, сказав что он ждет GamerGate 2, продолжает высказывать свою точку зрения касательно данной “консультативной” компании.

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