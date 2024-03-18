Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это пор...

Илон Маск: “Sweet Baby Inc – это зло игровой индустрии. Всё, что они делают – это портят игры и пытаются отменить людей”Американский миллиардер Илон Маск, который ранее поддержал игроков в борьбе против Sweet Baby Inc, сказав что он ждет GamerGate 2, продолжает высказывать свою точку зрения касательно данной “консультативной” компании.