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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» подписал контракт с Гуркиным до конца сезона

Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Нынешний сезон Ефим Гуркин начинал в «Автомобилисте». Он провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «минус 7».

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