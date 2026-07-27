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Сурин о «Матче года»: «Смотрел на ребят с восторгом – как кот на колбаску. Понравилось играть с Овечкиным – в нашей тройке было хорошее взаимодействие»

Нападающий « Локомотива » Егор Сурин поделился мыслями касательно « Матча года ». Игра прошла 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

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