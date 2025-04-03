Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт украинской армии в ДНР

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Юг» уничтожил ночью опорный пункт украинских формирований на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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