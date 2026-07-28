Цены на электромобили подскочили из-за топливного кризиса: средний чек перевалил за 3 млн рублей

Цены на электромобили подскочили из-за топливного кризиса: средний чек перевалил за 3 млн рублейВ России разгорается ажиотаж на электромобили и гибриды — дилеры один за другим отменяют скидки, а на популярные модели, особенно отечественныe, возник дефицит.