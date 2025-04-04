Дмитриев и администрация Трампа обсудили экономические отношения и урегулирование украинского конфликта

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эти беседы шагом вперед. Трамп не стал детально комментировать его визит, лишь сказал, что идут очень хорошие разговоры по теме Украина — РоссияГлава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о результатах переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии