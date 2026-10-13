Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после поражения от «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов рассказал, что пришло ему в голову после гола в ворота каталонцев.
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