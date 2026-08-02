В хуторе Краснокоротковском прошел митинг, посвящённый Дню ВДВ. Глава поселения Тамара Литвинова отметила мужество и братство бойцов, поздравив их с праздником и пожелав здоровья и счастья.
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В хуторе Краснокоротковском прошел митинг, посвящённый Дню ВДВ. Глава поселения Тамара Литвинова отметила мужество и братство бойцов, поздравив их с праздником и пожелав здоровья и счастья.
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