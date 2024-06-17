Все издевательства Запада над Россией затем будут применены против Китая

Совершенно очевидно, что следующим после России под каток западных санкций попадёт Китай. Об этом на круглом столе в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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