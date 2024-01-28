Обожаю пельмени в сметане, мой поклон Вам, кудесница Таня, с пылу с жару…одно объеденье, не идет ни в какое сравненье! Отогреюсь душою и телом, гимн спою мастерицам умелым… И сама налеплю штучек триста, с тонким тестом, красивых, душистых, фарш готов, есть мука и сметана, целый день провожусь…не устану! Приходите, друзья! Без сомненья, будет славным для […].