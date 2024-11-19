Какой рис лучше — бурый или белый? Узнали, чем отличаются, кроме цвета

Выбор между коричневым и белым рисом часто является спорной темой среди потребителей. Оба вида имеют свои уникальные характеристики и питательные свойства, которые могут влиять на здоровье и предпочтения.
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