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Кухня и дом

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Какой рис лучше — бурый или белый? Узнали, чем отличаются, кроме цвета

Какой рис лучше — бурый или белый? Узнали, чем отличаются, кроме цвета

﻿﻿Выбор между коричневым и белым рисом часто является спорной темой среди потребителей. Оба вида имеют свои уникальные характеристики и питательные свойства, которые могут влиять на здоровье и предпочтения.

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