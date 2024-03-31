Диетологи назвали самые полезные фруктовые перекусы

Согласно результатам исследования, проведенного диетологами из Массачусетского университета, такие фруктовые продукты, как сухофрукты, фруктовые пюре и консервированные фрукты, являются полезными и питательными перекусами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии