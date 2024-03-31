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Диетологи назвали самые полезные фруктовые перекусы

Диетологи назвали самые полезные фруктовые перекусы

Согласно результатам исследования, проведенного диетологами из Массачусетского университета, такие фруктовые продукты, как сухофрукты, фруктовые пюре и консервированные фрукты, являются полезными и питательными перекусами.

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