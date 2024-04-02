"Страна.ua": перестановки в окружении Зеленского связаны с усилением Ермака

Прошедшие кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента (ОП) Украины говорят об усилении позиций главы ОП Андрея Ермака и окончательном оформлении Офиса как ключевого органа управления в стране.
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