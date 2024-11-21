«Хватит надолго»: украинские СМИ публикуют данные о запасах баллистических и крылатых ракет в РФ

Россия в последнее время смогла существенно нарастить производство всех типов ракет. Об этом сообщают украинские СМИ, подчеркивая, что на сегодняшний день в распоряжении РФ есть около полутора тысяч различных ракет.
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