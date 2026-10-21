ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ФедералПресс. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на октябрьском заседании приняли обращение к Госдуме с просьбой урегулировать на федеральном уровне вопрос о досрочных страховых пенсиях для спасателей аварийно-спасательных служб и работников противопожарной службы субъектов РФ.