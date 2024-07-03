MacRumors: iPhone 16 и 16 Pro получат процессор Apple A18

Все модели линейки iPhone 16 получат один общий процессор. Об этом сообщает портал MacRumors. Компания Apple на протяжении нескольких последних лет оснащала новыми процессорами модели iPhone Pro и Pro Max, тогда как базовые и Plus-модели получали прошлогодние чипы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии