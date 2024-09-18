Генерал-майор ЦВО задержан за взятку при исполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа, генерал-майора Дениса Путилова, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.