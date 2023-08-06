Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР

Актеры сыграли супругов, переживающих семейный кризис на фоне масштабных исторических потрясенийОпубликованы первый трейлер и кадры со съемочной площадки новой исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях.