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Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР

Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР

Актеры сыграли супругов, переживающих семейный кризис на фоне масштабных исторических потрясенийОпубликованы первый трейлер и кадры со съемочной площадки новой исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях.

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