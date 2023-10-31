Премьер Израиля объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАСИзраиль перешел к третьему этапу войны против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и продолжит расширять сухопутную военную операцию, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.