Жуткая тема для откровений – Симоньян впервые на ТВ после комы Тиграна Кеосаяна Евгения КомароваВпервые на ТВ после комы Тиграна Кеосаяна с жуткой темой для откровений появилась Маргарита Симьноян в слезах.