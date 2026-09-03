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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сандерленд» купил 18-летнего форварда Ангуло из «Индепендьенте дель Валье» (193 см) за 5,85 млн евро

«Сандерленд» объявил о переходе форварда «Индепендьенте дель Валье » Хуана Ангуло. «Черные коты» подписали с высокорослым 18-летним эквадорцем (193 см) долгосрочный контракт, подробности не раскрываются.

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