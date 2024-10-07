Власти хотят проверять бизнес на передачу информации за рубеж без ведома РКН

Инициатива исходит от Минцифры. Ведомство предлагает сделать поводом для внеплановых проверок предпринимателей со стороны Роскомнадзора не согласованную с последним трансграничную передачу персональных данных, а также финансовой информацииМинцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора.