Власти хотят проверять бизнес на передачу информации за рубеж без ведома РКН

Инициатива исходит от Минцифры. Ведомство предлагает сделать поводом для внеплановых проверок предпринимателей со стороны Роскомнадзора не согласованную с последним трансграничную передачу персональных данных, а также финансовой информацииМинцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора.
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