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Власти хотят проверять бизнес на передачу информации за рубеж без ведома РКН

Власти хотят проверять бизнес на передачу информации за рубеж без ведома РКН

Инициатива исходит от Минцифры. Ведомство предлагает сделать поводом для внеплановых проверок предпринимателей со стороны Роскомнадзора не согласованную с последним трансграничную передачу персональных данных, а также финансовой информацииМинцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора.

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