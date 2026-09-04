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Секретный брак, похудение на 17 кг и новая жизнь: через что прошла сестра Жанны Фриске

Секретный брак, похудение на 17 кг и новая жизнь: через что прошла сестра Жанны Фриске

Младшую сестру Жанны Фриске Наталью на протяжении многих лет воспринимали исключительно сквозь призму славы её знаменитой родственницы.

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