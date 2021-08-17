Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневныВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .