TeleTrade

TeleTrade

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневныВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх