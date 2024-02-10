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Губернатор Травников вместе с тысячами жителей Новосибирской области принял участие в "Лыжне России"

Губернатор Травников вместе с тысячами жителей Новосибирской области принял участие в "Лыжне России"

Новосибирская область проводит этот важный зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года.10 февраля Новосибирская область приняла участие в проходящей по всей России традиционной массовой лыжной гонке "Лыжня России".

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