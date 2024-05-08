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Армия России нанесла массированный удар по важным объектам врага по всей Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла массированный удар по важным объектам врага по всей Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 8 мая Армия России нанесла массированный удар по важным объектам врага по всей Украине.  Украинские ресурсы сообщают, что пуски ракет «Калибр» осуществлялись с российской подлодки из акватории Черного моря (в сторону Николаевской области).

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