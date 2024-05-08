Армия России нанесла массированный удар по важным объектам врага по всей Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 8 мая Армия России нанесла массированный удар по важным объектам врага по всей Украине. Украинские ресурсы сообщают, что пуски ракет «Калибр» осуществлялись с российской подлодки из акватории Черного моря (в сторону Николаевской области).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии