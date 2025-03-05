‼️🛩ВСУшный боевой дрон залетел в город Пологи Запорожской области и попытался атаковать гражданские машины, но не попал.
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‼️🛩ВСУшный боевой дрон залетел в город Пологи Запорожской области и попытался атаковать гражданские машины, но не попал.
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