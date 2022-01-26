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Спикер Госдумы Володин заявил, что США хотят управляемого президента России

Спикер Госдумы Володин заявил, что США хотят управляемого президента России

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и ее лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются лояльного для себя и управляемого президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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