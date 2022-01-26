Спикер Госдумы Володин заявил, что США хотят управляемого президента России

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и ее лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются лояльного для себя и управляемого президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.