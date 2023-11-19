Полевой учебный центр ЦВО готовит операторов дронов-камикадзе, использующих трофейные летательные аппараты, захваченные у противника в зоне СВО

Впервые в войсках ЦВО операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках.
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