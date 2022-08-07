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Оборонные ведомства США и Польши обсудили спецоперацию России на Украине

Оборонные ведомства США и Польши обсудили спецоперацию России на Украине

globallookpress.com/artifant/blickwinkel Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с первым замглавы Генерального штаба ВС Польши Тадеушем Микутелем по ситуации на Украине.

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