В Ноябрьске с дроппера взыскали более 340 тысяч в пользу обманутой пенсионерки

В Ноябрьске суд обязал 21-летнего жителя Уфы, причастного к хищению денег, вернуть средства обманутой пенсионерке, сообщила прокуратура ЯНАО.
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