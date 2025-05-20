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Долгосрочные последствия рака в молодом возрасте: исследование выявило повышенную депрессию и тревогу у выживших

Исследование, проведённое учёными из Университета Мичигана (University of Michigan), показало, что выжившие после рака в подростковом и молодом взрослом возрасте испытывают стойко повышенные уровни депрессии и тревоги на протяжении всей жизни.

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