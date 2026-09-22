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Журнал «Профиль»

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Поглощение Warner Bros. компанией Paramount: раскрыты детали мирового соглашения

Поглощение Warner Bros. компанией Paramount: раскрыты детали мирового соглашения

Соглашение обязывает будущую объединенную компанию сохранять киностудийные мощности и штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, поддерживать широкий кинопрокат с 45-дневным окном, нарастить производство фильмов и расходы на них в США, а также зафиксировать гарантии редакционной независимости новостных подразделений.

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