Поглощение Warner Bros. компанией Paramount: раскрыты детали мирового соглашения

Соглашение обязывает будущую объединенную компанию сохранять киностудийные мощности и штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, поддерживать широкий кинопрокат с 45-дневным окном, нарастить производство фильмов и расходы на них в США, а также зафиксировать гарантии редакционной независимости новостных подразделений.
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