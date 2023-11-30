Коварный советник хуже предателя. Сурков пытается вернуться в игру?

Нынче практически забытый, а некогда бывший одним из знаковых сотрудников кремлёвской администрации и занимавшийся ни много, ни мало украинским направлением нашей внешней политики, Владислав Сурков, внезапно снова напомнил о себе статьёй на украинскую (а о чём же ещё?) тематику, вышедшей сегодня на … .
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