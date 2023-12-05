ЦБ запретит своим сотрудникам использовать технику Apple для работы 

Банк России с 25 декабря 2023 года запрещает своим сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях, а также исключает закупку такой техники для своих нужд, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии