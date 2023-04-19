Shot: беспилотник ВСУ пытался совершить повторную атаку на электростанцию под Белгородом

Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом, сообщает Shot. По данным источника, беспилотник самолетного типа заметили у села Драгунское, где 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию.
Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом, сообщает Shot. По данным источника, беспилотник самолетного типа заметили у села Драгунское, где 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию.
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