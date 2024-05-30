Сенаторам РФ презентовали наиболее значимые проекты Кировской области

КИРОВ, 30 мая, ФедералПресс. В Киров прибыли сенаторы РФ – руководители и представители семи комитетов Совета Федерации: Вячеслав Тимченко, Андрей Шевченко, Александр Двойных, Виктор Бондарев, Ольга Забралова, Александр Трембицкий, Людмила Скаковская и Ольга Щетинина.
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