Южная Корея не хочет свержения власти в КНДР. Самое важное - мир, считает президент

Как подчеркнул Юн Сок Ёль, Южная Корея не может "гарантировать" сохранение нынешнего строя в КНДР. Но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе, - дополнил президент Южной Кореи.