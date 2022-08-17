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Южная Корея не хочет свержения власти в КНДР. Самое важное - мир, считает президент

Южная Корея не хочет свержения власти в КНДР. Самое важное - мир, считает президент

Как подчеркнул Юн Сок Ёль, Южная Корея не может "гарантировать" сохранение нынешнего строя в КНДР. Но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе, - дополнил президент Южной Кореи.

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