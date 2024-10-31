Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

В зоне СВО и приграничных регионах Москонцерт провел 870 выступлений Артисты Москонцерта провели более 870 выступлений в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне специальной военной операции (СВО).
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