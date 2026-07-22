Украинца осудили за подготовку теракта на железнодорожных путях на Кубани

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал виновным по ряду статей гражданина Украины, готовившего по заданию СБУ теракт на железнодорожных путях на Кубани, который был своевременно пресечен сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.