Украинца осудили за подготовку теракта на железнодорожных путях на Кубани

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал виновным по ряду статей гражданина Украины, готовившего по заданию СБУ теракт на железнодорожных путях на Кубани, который был своевременно пресечен сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)