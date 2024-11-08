Премьер Госсовета КНР принял участие в 8-м заседании руководителей стран-членов Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга

Куньмин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг присутствовал на 8-м заседании руководителей стран-членов Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга /GMS/, призвав шесть стран данного субрегиона совершенствовать сотрудничество в рамках механизма, успешно функционирующего уже более 30 лет.