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Китай

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Премьер Госсовета КНР принял участие в 8-м заседании руководителей стран-членов Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга

Куньмин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг присутствовал на 8-м заседании руководителей стран-членов Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга /GMS/, призвав шесть стран данного субрегиона совершенствовать сотрудничество в рамках механизма, успешно функционирующего уже более 30 лет.

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