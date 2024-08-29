Собянин: Новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Сейчас строители устанавливают опоры Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также создаст дополнительный выезд со стороны строящегося Национального космического центра на северо-запад города.