Российская компания "ZALA AERO" продемонстрировала примеры применения беспилотных летательных аппаратов-камикадзе "Ланцет".
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Российская компания "ZALA AERO" продемонстрировала примеры применения беспилотных летательных аппаратов-камикадзе "Ланцет".
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