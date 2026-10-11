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Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена

Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена

Режим работы платформы является аварийным В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире, о чем сообщается на официальной страничке status.

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