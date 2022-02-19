«Приют комедианта» в Петербурге порвет в клочки занавес и подарит их зрителям

Необычный перформанс подготовили к 35-летнему юбилею театра. В пятницу, 18 февраля, петербургский театр «Приют комедианта» объявил о необычной акции в честь своего 35-летия — занавес в учреждении порвут на куски, чтобы подарить их поклонникам.