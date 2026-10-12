Украина не получила $29,5 млрд из-за невыполнения международных обязательств, — министр финансов Марченко.
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