Имплант от Neuralink позволил сыграть в Mario Kart. С помощью силы мысли

Компания Neuralink Илона Маска провела мероприятие с участием 29-летнего парализованного пациента Ноланда Арбо, которому вживили чип в головной мозгПо словам Арбо, имплант Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии