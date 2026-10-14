POTENTIAL NAS BOUNCE? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Anica Now that the Daily has flipped Bearish, I'm looking to see what happens when at the Market Open (marked as TP) level.
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